Бывший начальник Госпродпотребслужбы в Одессе отсудил свою должность и 194 тыс грн

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего сотрудника Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей к этой Госслужбе.

Как говорится в определении суда, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, уволенном 23 сентября 2021 года, Денисе Пудрике.

Суд признал незаконным и отменил приказ ведомства о его отставке и взыскал со Службы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 193 тыс. 982 грн.

Ранее Денис Пудрик занимал должность главного таможенника Одесской области и, как сообщала Одесса News, был уволен за «негативные результаты работы таможни в течение двух месяцев», в частности, за неспособность наладить контроль за качественным выполнением таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем и многочисленными случаями занижения стоимости импортируемых товаров.

В собственности Пудрика тогда журналисты насчитали семь транспортных средств — наибольшее количество среди руководителей таможен по стране.

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