Комитет избирателей Украины давит на Труханова снести памятник Екатерине II

В Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» предостерегли власти Одессы от попыток затянуть процесс деколонизации пространства и истории Одессы, что «искусственно усиливает напряжённость в городе и создаёт риски общественных столкновений или беспорядков».

Об этом говорится в обнародованном заявлении облорганизации «Комитета избирателей Украины» по поводу состоявшихся 19 сентября обсуждений судьбы памятника Екатерине II в Одессе.

«В Одессе продолжается общественная дискуссия относительно судьбы памятников имперского прошлого. В частности, 19 сентября в режиме онлайн состоялось публичное мероприятие, которое горсовет назвал «интернет-конференцией по вопросу решения судьбы памятника «Основателям Одессы», расположенного на Екатерининской площади в Одессе», — сказано в заявлении активистов облКИУ.

Согласно информации мэрии, в дальнейшем будет проведён электронный опрос граждан по этому вопросу, а окончательное решение о судьбе памятника примет Одесский городской совет. «При этом о судьбе других памятников, например, А. Суворову, а также о переименовании улиц, связанных непосредственно с российской и имперской историей (например: имени А. Невского. Д. Донского, Махачкалинская, Новомосковская, Сибирская и т.д.) речь не идёт даже в ракурсе общественных обсуждений или чего-либо иного», — говорится в заявлении.

По мнению активистов, в современной, европейской, успешной и преуспевающей Одессе нет места для имперских маркеров и нарративов. «Мы, безусловно, ценим каждую страницу истории нашего прославленного города, но не каждая из этих страниц достойна увековечения в виде памятников, особенно в свете агрессии РФ против нашей страны и нашего города», — сказано в документе.

В Одесском КИУ подчеркнули, что «ответственность за процесс деколонизации пространства и истории Одессы несут Одесский горсовет и городской голова, которые обязаны обеспечить эти процессы в строгом соответствии с действующим украинским законодательством, национальными интересами нашего государства и международными стандартами».

В то же время в облКИУ предостерегли горсовет и мэра от дальнейшего уклонения от ответственности за этот процесс или попыток его затягивания, отметив, что это только усиливает социальную напряжённость вокруг этого вопроса в городе и создаёт риски общественных столкновений или беспорядков.

Вместе с тем, эксперты КИУ констатировали необходимость скорейшего урегулирования вопроса и процедур деколонизации на законодательном уровне, чтобы упорядочить этот процесс и обеспечить равенство подходов по всему государству.

Как сообщала Одесса News, городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал предложение о перемещении некоторых архитектурных памятников в парковый комплекс «Имперского и советского прошлого», который ещё предстоит создать.

Одесская ОВА считает, что городской совет должен безотлагательно решить вопрос о демонтаже и передаче в музей памятника российской императрице Екатерине II.

Однако в мэрии Одессы решили обсудить судьбу памятника «Основателям Одессы», ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем – электронный опрос одесситов.

Вместе с тем Президент Владимир Зеленский 1 августа отреагировал на петицию относительно сноса памятника Екатерине II в Одессе и предложил Одесскому горсовету рассмотреть этот вопрос в соответствии с компетенцией. При этом Глава государства подчеркнул важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

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