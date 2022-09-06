Судьбу памятника «Основателям Одессы» обсудят с общественностью города

9 сентября в 12:00 состоятся общественные обсуждения в форме интернет-конференции по вопросу решения судьбы памятника «Основателям Одессы», который расположен на Екатерининской площади.

Уполномоченным лицом по проведению обсуждений определено Управление по вопросам объектов культурного наследия Одесского городского совета.

С учётом предложений, полученных по результатам общественного обсуждения, в период с 20 сентября по 20 октября 2022 года включительно будет проводиться электронный опрос территориальной громады г. Одессы по данному вопросу с использованием вебпортала «Социально активный гражданин» Одесского городского совета citizen.omrgov. .ua.

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