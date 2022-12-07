Одесса знакомит Италию со своими культурными ценностями

В Генуе (Италия) открылась выставка картин известных одесских художников Виктора и Юрия Осетенко «Духовность. Храмы Одессы».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Открытие выставки состоялось в присутствии руководства города Генуя и итальянских волонтёров.

«Нам сегодня очень важно демонстрировать наши европейские ценности и поддерживать весь мир. Ведь Одесса всегда была и остаётся европейским городом», – отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов в своём видеоприветствии по поводу открытия выставки.

Геннадий Труханов поблагодарил итальянцев за тёплый приём, регулярную помощь Украине и одесситам.

От имени мэра Одессы награды волонтёрам вручила его советник по культуре Татьяна Маркова.

Отмечается, что выставка одесских художников начала свой тур по Европе из города-побратима Одессы немецкого Регенсбурга и продолжает покорять европейские страны – Францию, Италию. Впереди – Бельгия, Швейцария и страны Американского континента.

Картины Осетенко отражают главные одесские ценности. На полотнах — православные и католические соборы и храмы, лютеранская церковь, синагога и культурные центры Одессы.

«Одесса продолжает развивать культурную дипломатию даже в такие трудные для страны времена. Ведь культура способствует развитию мира. В течение двух месяцев выставка посетила три страны – Германию, Францию, Италию», – рассказала Татьяна Маркова.

Выставка в Генуе пробудет до конца декабря. Одна из миссий – сбор самого необходимого для Украины, в первую очередь, генераторов и медикаментов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года итальянский город-побратим Одессы Генуя принял 50 детей из многодетных одесских семей.

Фото: «Одесса»

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