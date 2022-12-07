В Одесском Дворце детского и юношеского творчества открылся «Пункт несокрушимости»

В Одесском Дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» открылся «Пункт несокрушимости»: здесь есть свет и тепло, можно пользоваться интернетом, подготовиться к занятиям, зарядить гаджеты, выпить горячий чай и воспользоваться услугами комнаты матери и ребёнка.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Когда у молодёжи есть необходимость сплачиваться, мы должны предоставить им возможность реализовывать себя в непростой ситуации отсутствия привычных вещей. Центр единства одесской молодёжи одновременно может разместить более 500 человек», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, посетивший Дворец.

Отмечается, что сегодня, когда враг обстреливает наши города и разрушает инфраструктуру, Дворец стал своеобразным молодёжным коворкингом. Здесь работают юные хореографы и художники, музыканты, артисты и вокалисты, компьютерные гении разрабатывают программы, а дети с родителями выполняют домашние задания. Ещё здесь заработала мастерская по изготовлению теплых балаклав, которые сейчас так необходимы на передовой.

Как сообщала Одесса News , во всех районах Одессы работают «Пункты несокрушимости».

Фото и видео: «Одесса»

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