8 декабря ночью энергетики дадут напряжение в Одессе

Энергетики ДТЭК «Одесские электросети» совместно с НЭК «Укрэнерго» 8 декабря ночью дадут напряжение в Одессе.

Об этом сообщает в Telegram ДТЭК.

«Энергетики настойчиво просят всех, у кого нет света, выключить из розеток все электроприборы. После того, как свет появится – включать их поочерёдно, чтобы не спровоцировать перегрузку электросетей», — говорится в сообщении.

В обращении энергетиков также говорится: «Мы понимаем, что после длительного отсутствия света высока потребность в электроэнергии. Однако просим пользоваться ею умеренно, чтобы не спровоцировать аварии на распределительных сетях и новых отключений электроэнергии».

Отмечается, что ситуация в энергосистеме остаётся очень сложной. Работы по восстановлению повреждённого врагом оборудования и линий продолжаются. Поэтому в Одессе и области возможны экстренные отключения света.

«Делаем всё возможное, чтобы давать свет с чередованием по нескольку часов. Просим вас набраться терпения. Энергетики всей страны круглые сутки делают всё возможное, чтобы восстановить всё разрушенное врагом. Верим в победу!».

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