В Финляндии установили первую в мире «песчаную батарею»

Финские исследователи установили в городе Канкаанпяа первую в мире полностью работающую «песчаную батарею», которая месяцами может сохранять «зелёную» энергию.

Об этом сообщает BBC, пишет Укринформ.

Отмечается, что основным элементом «песчаной батареи» является около 100 тонн строительного песка, насыпанного в высокий силосный резервуар серого цвета.

Используя песок низкого сорта, устройство заряжается теплом, полученным от дешёвой электроэнергии от солнца или ветра.

Отмечается, что песок может хранить тепло при температуре до 500 градусов Цельсия на протяжении нескольких месяцев, и имеет возможность подогревать дома зимой, когда электроэнергия дороже.

Разработчики убеждены, что «песчаная батарея» может решить проблему снабжения электроэнергией в течение всего года.

Кстати. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «зелёная» трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины. Цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии.

Как сообщала Одесса News, Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии к членству в НАТО.