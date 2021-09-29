Кому в Одессе отключат газ и свет 30 сентября

30 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. М. Арнаутская угол ул. Осипова с 7:00 до 18:00 30 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адреса отключения Название организации 1 вул. Успенська, 2 СП «Домус-центр» ШРП-230 2 вул. Успенська, 39 Бізнес-центр «Наполеон» та жилий комплекс ОСББ 3 вул. Успенська, 22/24 ТОВ «Альбатрос» 4 вул. Успенська, 28/30 «Жарю-парю» 4 вул. Успенська, 28/30 ОНЮА 5 вул. В. Арнаутська, 2а ВАТ «Спецтехоснастка» 5 вул. В. Арнаутська, 2б/1 ТОВ «Євробанк» 6 вул. В. Арнаутська, 20 Банк «Аваль» 7 вул. Дерибасівська, 4 Ресторан «Cosa Nova» 8 вул. Дерибасівська, 5 Готель «Continental» 9 вул. Пушкінська, 15 Готель «Бристоль» 10 вул. Пушкінська, 38/40 Стоматполіклініка «Адамідіс» ШРП-176 11 вул. Буніна, 10 ТОВ «Морський бізнес-центр» 12 вул. Ю. Олеши, 6 Укрсоцбанк 13 пл. Митна, 1а Бізнес-центр «Марин-плаза» пл. Митна, 1а ТОВ «Аксіома» 14 вул. Грецька, 17 Офісна будівля, котельня 15 вул. Рішельєвська, 8 Національний банк України 16 вул. Грецька, 32 Ресторан; ОСББ «ПИК» 17 вул. Жуковського, 10 ОСББ «Черномор-4» 18 вул. Польська, 20 ЗАТ «РУРС» 19 вул. Приморська Морвокзал 20 вул. Осипова, 5/7 Котельня 21 вул. Осипова, 23 Національна поліція 22 вул. Базарна, 5 ТОВ ЖСК «Ідеал» 23 вул. Базарна, 17 Ощадбанк 24 вул. Базарна, 44 Банк «Хрещатик» 25 вул. Базарна, 35 Пансіонат для дітей-інвалідів 26 вул. Канатна, 55, кв.5 Населення 27 вул. Троїцька,13 ТОВ «ІБІС» ШРП-38 28 вул. Маразліївська, 64 ЖСТ «Росія» ШРП=180 (топкова та жилій будинок) 29 вул. Рішельєвська, 14 «Дитячий світ» 30 вул. Троїцька, 9 Кафе-бістро » Схід» 31 вул. Грецька, 1 ОСББ «Дім №1» 32 вул. Троїцька, 33 ОСББ котельня, КПО, населення 33 вул. Польська (вул. Качинського), 7 Бізнес-центр «Реалто» 34 вул. Польська (вул. Грецька), 5 Котельня жилого комплексу 35 вул. Польська (вул. Маразлієвська), 10 ТОВ «Дизайн Італьяно», готель «Ільдекамерон» 36 Деволанівський узвіз, 7 ТОВ «Центрепі», Дитячий дім «Сабрина» 37 Деволанівський узвіз, 12, вул. Жуковського, 9 ТОВ «БерегЖилСервис» дахові топкові 38 вул. Єврейська, 27 Готель «Каліфорнія» 39 вул. Катерининська, 27 ТЦ «Кадорр» 40 вул. Рішельєвська, 11а КПО «Лавренюк, Щелкунова» 41 вул. Рішельєвська, 12 Кафе «Лімончелло» 42 вул. Рішельєвська, 28 ОЦНТИ 43 вул. Успенська, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2з, 2ж, 2е Житлові будинки 44 вул. Успенська, 2/1 Генеральне консульство Польщі 45 вул. Осипова, 40 Дахова котельня 46 вул. Грецька, 19 КПО «Лавренюк, Щелкунова» 47 вул. В. Арнаутська, 23б » Вежа Чкалова» дахова котельня 48 вул. В. Арнаутська, 26/28/30 «18-а Перлина» дахова котельня 49 вул. Успенська, 40 ООО «Юніор Експрес» 50 вул. Качинського (вул. Польська), 10 Ресторан «Джорджіо Піатро» 51 вул. Троїцька, 11а Кафе «Овацак» 52 вул. Приморська, 3 ШРП-73 ( КПО по вул. Приморській, 3; Житлові будинки: вул. Приморська, 2, 4, 6а, 6б, 6в; узвіз Ланжеронівський 1, 2; узвіз Польський, 6а 53 вул. Приморська, 5 ШРП—326 ( ж/б 5, 5а) 54 вул. Пушкінська, 23 Житловий будинок с топковими №1, 2, 3ШРП-226 55 вул. М. Арнаутська, 40 Котельня житлового будинку 56 вул. В. Арнаутська, 39 Котельня житлового будинку «Техносервис Груп» 57 вул. В. Арнаутська, 41 Котельня житлового будинку «Техносервис Груп» 58 вул. М. Арнаутська, 46 Котельня житлового будинку 59 вул. Катерининська, 81 Котельня житлового будинку 60 вул. Катерининська, 83 Котельня житлового будинку 61 вул. В. Арнаутська, 81 Котельня житлового будинку 62 вул. Базарна, 26/28 Котельня житлового будинку 63 вул. М. Арнаутська, 90 маг. «Далі» 64 вул. М. Арнаутська, 100 «Інтертелеком» 65 пров. Книжковий, 19 Котельня житлового будинку 66 вул. Старорізнична, 28 ЗАТ «Пік» Котельня житлового будинку (газ. пл.) 67 вул. Пантелеймонівська, 88 Котельня житлового будинку 68 вул. Пантелеймонівська, 25 Гостин.-торг. Комплекс «Новий Привоз» 69 вул. Пантелеймонівська,112 ТОВ «ЖСЦ» Наш Дім» Котельня житлового будинку 70 вул. М. Арнаутська, 105 ТОВ «Будівельна фірма». Котельня житлового будинку 71 вул. М. Арнаутська, 91 «Гражданпроект» (газ. пл.) 72 вул. М. Арнаутська, 89/91 Котельня житлового будинку ШРП 73 вул. Катерининська, 88 Котельня житлового будинку 74 вул. Пантелеймонівська, 21 «Паркінг» 75 вул. Пантелеймонівська, 27 «Рибний корпус» 76 Новощіпний ряд, 5 «Автостанція» 78 Новощіпний ряд, 5,2 ТОВ «Одеський Торговий Дім» 79 вул. Катерининська, 89 Котельня житлового будинку 80 вул. Катерининська, 89 «Кредо Банк» 81 вул. Пантелеймонівська, 70 Котельня 2-х житлових будинків 82 вул. Пушкінська, 77 Котельня житлового будинку 83 вул. Тираспольська, 27/29 Топкова Держ. культури 86 вул. Гімназична, 21 ОСББ «Черномор-3 (газ. пл.) По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено 30 сентября по таким адресам: 4-й переулок Александра Невского — 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а — С 09:00 по 19:00

Агрономическая улица — 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 137, 116/1, 116/2, 116/3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/3, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110а, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 97Б, 212б, 138а, 138Б, 138г, 210А, 199б, 140/1, 140а, 140Х, 197б, 197а, 142а, 196а, 143а, 143б, 195а, 144а, 189В, 189б, 189а, 147/А, 187а, 148а, 183Б, 149а, 183А, 179в, 151а, 179а, 152а, 177/2, 153А, 154а, 176б, 176а, 174з, 174В, 174б, 160а, 160Б, 160В, 174а, 173Г, 173в, 163А, 173А, 164/А, 164Б, 171б, 171а, 166/Б, 166а, 169В, 169а, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 1181 — С 09:00 по 19:00

Агрономический переулок — 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3 — С 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица — 57/1, 57/2 — С 09:00 по 17:00

Академика Заболотного улица — 79 — С 00:00 по 06:00

Академика Заболотного улица — 57, 57/2, 59, 59/1, 59/2 — С 09:00 по 17:00

Базарная улица — 77, 85 — С 09:00 по 19:00

Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00

Богдана Хмельницкого улица — 4, 6, 8, 10, 12, 14 — С 09:00 по 19:00

Большая Арнаутская улица — 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294 — С 09:00 по 19:00

Заславского улица — 27, 29, 31, 32/34, 33, 38 — С 09:00 по 19:00

Килевой переулок — 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А — С 09:00 по 19:00

Книжный переулок — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 — С 09:00 по 19:00

Кольцевая улица — 2, 7, 10, 12 — С 09:00 по 19:00

Котляревского улица — 12б — С 09:00 по 19:00

Крушельницкой улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 — С 09:00 по 19:00

Леонида Утёсова улица — 13, 16 — С 09:00 по 19:00

Малая Арнаутская улица — 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119 — С 09:00 по 19:00

Марсельская улица — 38, 40 — С 00:00 по 06:00

Мастерский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а — С 09:00 по 19:00

Мечникова улица — 92, 94, 98, 100 — С 09:00 по 19:00

Мичурина улица — 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14 — С 09:00 по 19:00

Молодёжная улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00

Николая Михновского улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 63, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6Б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6В, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 18б — С 09:00 по 19:00

Новощепной Ряд улица — 11, 13, 19 — С 09:00 по 19:00

Новый переулок — 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7 — С 09:00 по 19:00

Оранжерейный переулок — 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10 — С 09:00 по 19:00

Пантелеймоновская улица — 95 — С 09:00 по 19:00

переулок Крушельницкой — 1, 1а, 2, 3, 5, 5а — С 09:00 по 19:00

переулок Людмилы Гинзбург — 1а, 3/1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 1б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 4б — С 09:00 по 19:00

переулок Петра Калнышевского — 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а — С 09:00 по 19:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — С 09:00 по 18:00

Преображенская улица — 81, 83, 85 — С 09:00 по 19:00

Промышленная улица — 8л — С 09:00 по 19:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — С 09:00 по 18:00

Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — С 09:00 по 19:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — С 09:00 по 18:00

Семёна Палия улица — 93 — С 09:00 по 17:00

Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00

Старопортофранковская улица — 101, 105, 107, 109, 103Б, 113, 103А, 115, 117, 137, 139, 141, 143 — С 09:00 по 19:00

Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — С 09:00 по 19:00

Хуторская улица — 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 1а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 81з/1, 93, 94, 94а, 9а — С 09:00 по 19:00

Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — С 09:00 по 19:00

Шахтинский переулок — 25, 27, 29, 31, 36, 29а, 38, 38а, 40а, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 18:00. Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий. Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod