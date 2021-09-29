Кому в Одессе отключат газ и свет 30 сентября

30 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. М. Арнаутская угол ул. Осипова с 7:00 до 18:00 30 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№п/п
|
Адреса отключения
|Название организации
|
1
|
вул. Успенська, 2
|
СП «Домус-центр» ШРП-230
|
2
|
вул. Успенська, 39
|Бізнес-центр «Наполеон» та жилий комплекс ОСББ
|
3
|
вул. Успенська, 22/24
|
ТОВ «Альбатрос»
|
4
|
вул. Успенська, 28/30
|
«Жарю-парю»
|
4
|
вул. Успенська, 28/30
|
ОНЮА
|
5
|
вул. В. Арнаутська, 2а
|
ВАТ «Спецтехоснастка»
|
5
|
вул. В. Арнаутська, 2б/1
|
ТОВ «Євробанк»
|
6
|
вул. В. Арнаутська, 20
|
Банк «Аваль»
|
7
|вул. Дерибасівська, 4
|
Ресторан «Cosa Nova»
|
8
|
вул. Дерибасівська, 5
|
Готель «Continental»
|
9
|
вул. Пушкінська, 15
|
Готель «Бристоль»
|
10
|
вул. Пушкінська, 38/40
|
Стоматполіклініка «Адамідіс» ШРП-176
|
11
|
вул. Буніна, 10
|
ТОВ «Морський бізнес-центр»
|
12
|
вул. Ю. Олеши, 6
|
Укрсоцбанк
|
13
|
пл. Митна, 1а
|
Бізнес-центр «Марин-плаза»
|
пл. Митна, 1а
|
ТОВ «Аксіома»
|
14
|вул. Грецька, 17
|
Офісна будівля, котельня
|
15
|вул. Рішельєвська, 8
|
Національний банк України
|
16
|вул. Грецька, 32
|
Ресторан; ОСББ «ПИК»
|
17
|
вул. Жуковського, 10
|
ОСББ «Черномор-4»
|
18
|
вул. Польська, 20
|
ЗАТ «РУРС»
|
19
|
вул. Приморська
|
Морвокзал
|
20
|
вул. Осипова, 5/7
|
Котельня
|
21
|
вул. Осипова, 23
|
Національна поліція
|
22
|
вул. Базарна, 5
|
ТОВ ЖСК «Ідеал»
|
23
|
вул. Базарна, 17
|
Ощадбанк
|
24
|
вул. Базарна, 44
|
Банк «Хрещатик»
|
25
|
вул. Базарна, 35
|
Пансіонат для дітей-інвалідів
|
26
|
вул. Канатна, 55, кв.5
|
Населення
|
27
|
вул. Троїцька,13
|
ТОВ «ІБІС» ШРП-38
|
28
|
вул. Маразліївська, 64
|ЖСТ «Росія» ШРП=180 (топкова та жилій будинок)
|
29
|вул. Рішельєвська, 14
|
«Дитячий світ»
|
30
|
вул. Троїцька, 9
|
Кафе-бістро » Схід»
|
31
|вул. Грецька, 1
|
ОСББ «Дім №1»
|
32
|
вул. Троїцька, 33
|
ОСББ котельня, КПО, населення
|
33
|
вул. Польська (вул. Качинського), 7
|
Бізнес-центр «Реалто»
|
34
|
вул. Польська (вул. Грецька), 5
|
Котельня жилого комплексу
|
35
|
вул. Польська (вул. Маразлієвська), 10
|
ТОВ «Дизайн Італьяно», готель «Ільдекамерон»
|
36
|
Деволанівський узвіз, 7
|ТОВ «Центрепі», Дитячий дім «Сабрина»
|
37
|
Деволанівський узвіз, 12, вул. Жуковського, 9
|
ТОВ «БерегЖилСервис» дахові топкові
|
38
|
вул. Єврейська, 27
|
Готель «Каліфорнія»
|
39
|
вул. Катерининська, 27
|
ТЦ «Кадорр»
|
40
|
вул. Рішельєвська, 11а
|
КПО «Лавренюк, Щелкунова»
|
41
|
вул. Рішельєвська, 12
|
Кафе «Лімончелло»
|
42
|
вул. Рішельєвська, 28
|
ОЦНТИ
|
43
|
вул. Успенська, 2/4, 2/5, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2з, 2ж, 2е
|
Житлові будинки
|
44
|
вул. Успенська, 2/1
|
Генеральне консульство Польщі
|
45
|
вул. Осипова, 40
|
Дахова котельня
|
46
|вул. Грецька, 19
|
КПО «Лавренюк, Щелкунова»
|
47
|
вул. В. Арнаутська, 23б
|
» Вежа Чкалова» дахова котельня
|
48
|
вул. В. Арнаутська, 26/28/30
|
«18-а Перлина» дахова котельня
|
49
|
вул. Успенська, 40
|
ООО «Юніор Експрес»
|
50
|
вул. Качинського (вул. Польська), 10
|
Ресторан «Джорджіо Піатро»
|
51
|
вул. Троїцька, 11а
|
Кафе «Овацак»
|
52
|
вул. Приморська, 3
|ШРП-73 ( КПО по вул. Приморській, 3; Житлові будинки: вул. Приморська, 2, 4, 6а, 6б, 6в; узвіз Ланжеронівський 1, 2; узвіз Польський, 6а
|
53
|
вул. Приморська, 5
|
ШРП—326 ( ж/б 5, 5а)
|
54
|
вул. Пушкінська, 23
|
Житловий будинок с топковими №1, 2, 3ШРП-226
|
55
|
вул. М. Арнаутська, 40
|
Котельня житлового будинку
|
56
|
вул. В. Арнаутська, 39
|
Котельня житлового будинку «Техносервис Груп»
|
57
|
вул. В. Арнаутська, 41
|
Котельня житлового будинку «Техносервис Груп»
|
58
|
вул. М. Арнаутська, 46
|
Котельня житлового будинку
|
59
|
вул. Катерининська, 81
|
Котельня житлового будинку
|
60
|
вул. Катерининська, 83
|
Котельня житлового будинку
|
61
|
вул. В. Арнаутська, 81
|
Котельня житлового будинку
|
62
|
вул. Базарна, 26/28
|
Котельня житлового будинку
|
63
|
вул. М. Арнаутська, 90
|
маг. «Далі»
|
64
|
вул. М. Арнаутська, 100
|
«Інтертелеком»
|
65
|
пров. Книжковий, 19
|
Котельня житлового будинку
|
66
|
вул. Старорізнична, 28
|
ЗАТ «Пік» Котельня житлового будинку (газ. пл.)
|
67
|
вул. Пантелеймонівська, 88
|
Котельня житлового будинку
|
68
|
вул. Пантелеймонівська, 25
|
Гостин.-торг. Комплекс «Новий Привоз»
|
69
|
вул. Пантелеймонівська,112
|
ТОВ «ЖСЦ» Наш Дім» Котельня житлового будинку
|
70
|
вул. М. Арнаутська, 105
|
ТОВ «Будівельна фірма». Котельня житлового будинку
|
71
|
вул. М. Арнаутська, 91
|
«Гражданпроект» (газ. пл.)
|
72
|
вул. М. Арнаутська, 89/91
|
Котельня житлового будинку ШРП
|
73
|
вул. Катерининська, 88
|
Котельня житлового будинку
|
74
|
вул. Пантелеймонівська, 21
|
«Паркінг»
|
75
|
вул. Пантелеймонівська, 27
|
«Рибний корпус»
|
76
|
Новощіпний ряд, 5
|
«Автостанція»
|
78
|
Новощіпний ряд, 5,2
|
ТОВ «Одеський Торговий Дім»
|
79
|
вул. Катерининська, 89
|
Котельня житлового будинку
|
80
|
вул. Катерининська, 89
|
«Кредо Банк»
|
81
|
вул. Пантелеймонівська, 70
|
Котельня 2-х житлових будинків
|
82
|
вул. Пушкінська, 77
|
Котельня житлового будинку
|
83
|
вул. Тираспольська, 27/29
|
Топкова Держ. культури
|
86
|вул. Гімназична, 21
|
ОСББ «Черномор-3 (газ. пл.)
По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено 30 сентября по таким адресам:
- 4-й переулок Александра Невского — 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а — С 09:00 по 19:00
- Агрономическая улица — 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 137, 116/1, 116/2, 116/3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/3, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110а, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 97Б, 212б, 138а, 138Б, 138г, 210А, 199б, 140/1, 140а, 140Х, 197б, 197а, 142а, 196а, 143а, 143б, 195а, 144а, 189В, 189б, 189а, 147/А, 187а, 148а, 183Б, 149а, 183А, 179в, 151а, 179а, 152а, 177/2, 153А, 154а, 176б, 176а, 174з, 174В, 174б, 160а, 160Б, 160В, 174а, 173Г, 173в, 163А, 173А, 164/А, 164Б, 171б, 171а, 166/Б, 166а, 169В, 169а, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 1181 — С 09:00 по 19:00
- Агрономический переулок — 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3 — С 09:00 по 19:00
- Академика Заболотного улица — 57/1, 57/2 — С 09:00 по 17:00
- Академика Заболотного улица — 79 — С 00:00 по 06:00
- Академика Заболотного улица — 57, 57/2, 59, 59/1, 59/2 — С 09:00 по 17:00
- Базарная улица — 77, 85 — С 09:00 по 19:00
- Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00
- Богдана Хмельницкого улица — 4, 6, 8, 10, 12, 14 — С 09:00 по 19:00
- Большая Арнаутская улица — 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294 — С 09:00 по 19:00
- Заславского улица — 27, 29, 31, 32/34, 33, 38 — С 09:00 по 19:00
- Килевой переулок — 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А — С 09:00 по 19:00
- Книжный переулок — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23 — С 09:00 по 19:00
- Кольцевая улица — 2, 7, 10, 12 — С 09:00 по 19:00
- Котляревского улица — 12б — С 09:00 по 19:00
- Крушельницкой улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 — С 09:00 по 19:00
- Леонида Утёсова улица — 13, 16 — С 09:00 по 19:00
- Малая Арнаутская улица — 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119 — С 09:00 по 19:00
- Марсельская улица — 38, 40 — С 00:00 по 06:00
- Мастерский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а — С 09:00 по 19:00
- Мечникова улица — 92, 94, 98, 100 — С 09:00 по 19:00
- Мичурина улица — 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14 — С 09:00 по 19:00
- Молодёжная улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00
- Николая Михновского улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 63, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6Б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6В, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 18б — С 09:00 по 19:00
- Новощепной Ряд улица — 11, 13, 19 — С 09:00 по 19:00
- Новый переулок — 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7 — С 09:00 по 19:00
- Оранжерейный переулок — 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10 — С 09:00 по 19:00
- Пантелеймоновская улица — 95 — С 09:00 по 19:00
- переулок Крушельницкой — 1, 1а, 2, 3, 5, 5а — С 09:00 по 19:00
- переулок Людмилы Гинзбург — 1а, 3/1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 1б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 4б — С 09:00 по 19:00
- переулок Петра Калнышевского — 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а — С 09:00 по 19:00
- Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — С 09:00 по 18:00
- Преображенская улица — 81, 83, 85 — С 09:00 по 19:00
- Промышленная улица — 8л — С 09:00 по 19:00
- Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — С 09:00 по 18:00
- Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — С 09:00 по 19:00
- Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — С 09:00 по 18:00
- Семёна Палия улица — 93 — С 09:00 по 17:00
- Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00
- Старопортофранковская улица — 101, 105, 107, 109, 103Б, 113, 103А, 115, 117, 137, 139, 141, 143 — С 09:00 по 19:00
- Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — С 09:00 по 19:00
- Хуторская улица — 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 1а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 81з/1, 93, 94, 94а, 9а — С 09:00 по 19:00
- Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — С 09:00 по 19:00
- Шахтинский переулок — 25, 27, 29, 31, 36, 29а, 38, 38а, 40а, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00
- Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 18:00.
Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.
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