Кому в Одессе 3 февраля отключат свет

3 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Аэродромный: 1, 1/2, 1/3, 1а, 2, 2А, 3, 4, 4а, 5
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|1-й Аэродромный тупик: 3
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|2-й Аэродромный: 3, 3/2, 3/Д, 3а, 3б, 3в, 4, 4/6, 4а, 4б, 4-б1, 4В, 4-Г, 5, 5А, 5В, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 10, 10а, 10Б, 10-В, 12, 12а, 12б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|2-й Моторный переулок: 1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|3-й Аэродромный: 4, 4Б, 4Г, 6, 8, 8а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 3А, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|3-й пер. Проектированный: 5а
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Елисаветградский пер.: 3, 4, 5, 8/10, 9
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Ицхака Рабина: 39А, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Авдеева-Черноморского: 55, 55-Б, 61, 65, 65А, 65а3, 65б, 65в, 69/1, 71, 71а, 106
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Базарная: 45
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Варненская Киев.: 11, 13, 13/2, 15, 15А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Варненская Мал.: 6, 8, 8А, 10, 10а, 12А, 12Б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Вишневского генерала пер.: 11/3, 13, 13/1, 14, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Волжский пер.: 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Гайдара: 68, 72, 74, 74А, 74в
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Генерала Петрова мал: 5, 5А, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/2, 11, 11/2
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Генерала Петрова-киев: 1
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Жаботинского: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4/2, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Екатерининская улица: 55
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Комарова: 1а/2, 1б, 1в, 1, 1/2, 3, 5, 7, 8а, 9, 11, 11б, 11-В, 13, 15, 15а, 15-Б, 17, 17а, 19, 21, 21в, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б, 29в, 29г, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 33, 33а, 33б, 33В, 41
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Космонавта Комарова: 10/1, 10/2, 10/3, 10/4
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Моторная ул.: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Неделина: 55а/3, 58-А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69А, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72А, 72Б, 72-В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 91-91а, 97А
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Ольгиевская улица: 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Пушкинская улица: 38/40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Ришельевская улица: 35/37, 38, 39, 40, 41, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Рассвета: 1, 2, 2/1, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10/1, 10а, 11, 12, 13, 13/а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 25б, 26, 26/1, 26/2, 26в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 52а, 53, 54, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56, 57, 57а, 59, 61, 63, 63-а, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75Б, 77, 79, 79а
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|0:00
3 фев.
|4:00
3 фев.
|Среднефонтанская ул.: 4, 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|Троицкая ул.: 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Успенская улица: 42, 44, 48
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
3 фев.
|19:00
3 фев.
|Ю.Геллера: 24, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33Б, 35, 35а, 36, 37, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 45б, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 46, 47, 47а, 47б, 47в2, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 48, 48а, 49, 49а, 50, 52, 52а, 52а1, 52А2, 52а3, 52б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 59б, 60, 61, 62, 62/3, 62/4, 62А, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67д2, 67Е, 67И, 67М, 68, 69, 69а, 69В, 70, 70а, 70-Б, 71, 71а, 71б, 72, 72/б, 72А, 72б, 72В, 73, 73/А-2, 73А, 73б, 74, 75-А, 75б, 75В, 76, 79а, 79А1, 79Б, 79в, 80, 82, 82/1, 82/А, 82а, 82б, 82в, 83/2, 83а, 84, 84/1, 84а, 84б, 85А, 86, 86А, 88, 90, 471, 542, 552, 721
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.
|пер.Костеловской (3-й Проектированный пр): 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 7, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
3 фев.
|17:00
3 фев.