Шоумен теперь будет править бал в Черкасской области

В Черкасской области состоялось представление нового председателя облгосадминистрации Александра Скичко активу региона.

Из-за карантинных мероприятий количество собравшихся было ограничено, но мероприятие транслировалось на Facebook-странице ОГА, сообщает Укринформ.

В своей речи новый глава ОГА заявил, что хочет сделать «всё и даже больше» для процветания региона, где вырос, и поддерживать всех, кто будет работать ради этого.

Обратившись к представителям СМИ, он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.

Скичко также отметил, что его отношения с городскими властями Черкасс складываются конструктивно. Мэр Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно работать с новым главой ОГА.

Кстати. 20 января Кабинет Министров согласовал кандидатуру нардепа от «Слуги народа» Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации, 29 января он был назначен на эту должность Указом Президента.

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, где окончил первую городскую гимназию, в 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности «международная экономика». Владеет английским языком. В прошлом телеведущий, пародист, артист разговорного жанра, актёр. В 2019 году избран народным депутатом Украины.

В 2017 году женился на владелице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери Леонида Юрушева, который в октябре 2018 года занял 26 место в Топ-100 самых богатых украинцев, составленном журналом НВ. Состояние Юрушева на тот момент оценивалось в $172 млн.

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