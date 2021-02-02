Полиция задержала двух лжеминёров одесских отеля и кинотеатра

В Одессе полицейские задержали мужчин, которые предоставили ложные сообщения о минировании отеля и кинотеатра в Одессе.

Об этом сообщает Отдел полиции №3 Одесского районного управления №1.

Один из правонарушителей — 55-летний правонарушитель сейчас находится в изоляторе временного содержания. За противоправный поступок ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

31 января около 15 часов злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о закладке взрывчатки в отеле на Николаевской дороге. На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые после обследования здания и прилегающей к ней территории опровергли правдивость полученной информации.

Личность и место нахождения злоумышленника оперативники территориального отдела полиции совместно с патрульными установили за один час. Им оказался местный житель. Объяснить причину, по которой он ввёл спецслужбу в заблуждение, мужчина не смог.



Другой телефонный террорист — 44-летний житель Лиманского района, не назвав себя, сообщил о закладке взрывчатки в здании на улице Марсельской в начале января. Взрывчатку тогда тоже не нашли. Поэтому по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности правоохранители начали производство и стали искать злоумышленника.

Его личность и место нахождения полицейские установили через несколько дней. Мужчина в содеянном сознался, а свой поступок объяснил тем, что был под действием водки. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения.

Теперь злоумышленник ждёт решения суда.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в полицию поступили электронные письма о минировании в Одессе сотен детских садиков. Поиски автора писем пока безуспешны.

Фото и видео: Отдел полиции №3 Одесского районного управления №1, Одесса News/Александр Александров

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