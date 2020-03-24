В Одессе задержали заезжих гастролёров, промышлявших кражами

Правоохранители задержали группу «гастролёров» из Черкасской области по подозрению в серии имущественных преступлений на территории одесского региона.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Двое мужчин 24-х и 28-ми лет обоснованно подозреваются в восьми кражах мобильных телефонов из магазинов бытовой техники, электроники и мобильной связи, расположенных в Одессе и Черноморске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблачили правонарушителей сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области.

По их словам, злоумышленники имеют большой опыт в похищении гаджетов. Старший из задержанных был судим четыре раза — дважды за кражи в Киевской области, ещё дважды — во Львовской. Кроме того, сейчас он является фигурантом в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.185 винницкими полицейскими, и находится в розыске.



Действовали злоумышленники везде одинаково: под видом обычных покупателей заходили в магазин, рассматривали телефоны, лежащие на витрине, и пока один отвлекал продавца, другой отсоединял устройство от сигнализации, незаметно забирал его и уходил.

Сейчас досудебное расследование, начатое по восьми фактам краж, продолжается. Фигуранты проверяются на причастность к ещё целому ряду подобных преступлений, совершённых на территории Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в марте правоохранители пресекли деятельность организованной этнической группировки, участники которой причастны к совершению разбойных нападений на офисы частных предпринимателей и государственных учреждений в Одессе и области.

Фото и видео: Нацполиция