Одесский следователь и опер предстанут перед судом за коррупцию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении следователя и оперуполномоченного одного из райотделов полиции в Одесской области, обвиняемых в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что следователь осуществлял досудебное расследование по уголовному производству по факту исчезновения 81-летней жительницы Измаила. В ходе следствия правоохранители установили, что местный житель приобрёл квартиру пропавшей, которая до этого уже несколько раз была перепродана, где и проживает со своей семьёй.

Полицейские потребовали у последнего владельца недвижимости 2000 долларов США взятки за беспрепятственное пользование квартирой.

Деньги мужчина должен был «заплатить», чтобы его квартиру не арестовали и не выселили семью с маленьким ребёнком.

В настоящее время полицейские уволены из правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ДБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Одесской области правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили бюджетные средства в сумме 23-х миллионов гривен, выделенных на питание в учебных заведениях.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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