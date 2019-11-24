В Малайзии задержано судно с украинцами на борту

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа, среди которых есть граждане Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Star.

Как сказал директор департамента малайзийского ведомства Мохд Зулфадли Наян, “все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет”, — сказал он.

Отмечается, что задержание произошло возле восточного побережья Джохора.

По словам Зулфадли, двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств. Сейчас дело расследуется по статье “якорение без разрешения”.

В случае признания виновными, морякам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или до 2 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что задержано судно, но не сам экипаж, в котором есть украинцы.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, уточнив, что основанием для задержания было нарушение норм морского судоходства — опускание якоря без получения на то согласия.

«Консул установил контакт с экипажем и обсудил алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле», — проинформировал Кирилич.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в результате сотрудничества украинских пограничников с Европолом у берегов Италии удалось задержать яхту с 74 нелегалами и двумя украинцами.