В Одесской области хотят, чтоб участковый был в каждой громаде

Представители объединённых территориальных громад Одесской области и Главного управления Нацполиции в области обсудили особенности внедрения института участковых полицейских в каждой громаде.

Как сообщает пресс-служба Одесского Центра развития местного самоуправления, здесь провели семинар «Полицейский офицер громады: предпроектная подготовка» для объединённых громад Одесской области с участием представителей Днепропетровского ЦРМС и Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Проект, реализуемый Национальной полицией Украины и финансируемый международными донорами, предполагает предоставление помощи громадам в получении подготовленного полицейского офицера громады и служебного автомобиля. От громады требуется лишь создать условия для работы: обеспечить помещением, мебелью и офисной техникой. В ходе конкурса на должность полицейского офицера громады будет осуществлён отбор громад, которые готовы выполнить условия конкурса относительно обустройства рабочего места офицера полиции», — отметила директор Одесского ЦРМС Юлия Молодожен.

Отмечается, что реализация проекта начнётся через четыре месяца. Предполагается, что офицеры полиции будут предотвращать в громадах совершение правонарушений путём применения превентивных мер, будут оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, проводить разъяснительную работу и защищать граждан от асоциальных элементов.

Претенденты, отобранные на конкурсной основе, пройдут обучение при поддержке международных инструкторов. Руководство ОТГ будет принимать участие в конкурсных комиссиях для ознакомления с претендентами и принятия решений относительно их работы на территории громады.

Сейчас только 18 из 32 громад подали предварительные анкеты на участие в проектах, где указали своё возможное участие в создании условий труда будущим участковым. Следующий этап предусматривает заключение соглашений о сотрудничестве громад и Национальной полиции Украины относительно окончательного отбора громад для реализации проекта.

Фото: Одесский ЦРМС