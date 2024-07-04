Полицейские отправили на скамью подсудимых двух ренийских браконьеров

Полицейские отправили на скамью подсудимых двух браконьеров, нанесших государству ущерб на 1,5 миллиона гривен. Они на озере Кугурлуй незаконным орудием ловли выловили более 600 единиц разных видов рыбы.

Разоблачили рыбаков ещё в январе этого года сотрудники сектора водной полиции Измаильского районного отдела полиции совместно с Одесским рыбоохранным патрулём, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что правонарушители – жители Ренийской общины 24-х и 26-ти лет – на лодке с мотором сетками ловили рыбу. Правоохранители обнаружили у них 15 сеток общей длиной более 3000 метров и более 600 единиц различных видов рыбы, среди которой: щука, серебристый карась, тарань, лещ, судак, карп, толстолобик, белый амур и окунь.

По результатам проведённой судебно-экологической экспертизы, своими действиями рыбаки нанесли государству ущерб почти на 1,5 миллиона гривен.

В ходе следствия полицейские выяснили, что младший по возрасту мужчина в прошлом году уже был приговорён за аналогичное преступление к одному году ограничения свободы с испытательным сроком на один год, а в отношении старшего по возрасту «рыбака»в суде на рассмотрении находятся три обвинительных акта также за браконьерство.

Собрав достаточное количество других доказательств, полиция выдвинула фигурантам обвинение в незаконном занятии водным промыслом. Обвинительный акт уже направили в суд. За совершённое мужчинам грозит наказание штрафом от 51 тыс. до 85 тыс. грн или ограничение свободы сроком до трёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Одесса News информировала, что пограничники Одесского отряда, по оперативной информации, совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями Национального природного парка «Тузловские лиманы» в июне 2024 года разоблачили двух рыбаков, незаконно производивших ловлю живых водных биоресурсов.

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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