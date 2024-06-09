В бою за Украину погиб подполковник из Одессы Анатолий Сергеев, светлая ему память

27 марта в боях за Украину погиб командир Измаильского батальона теробороны, подполковник Вооружённых сил Украины Анатолий Сергеев.

О гибели офицера сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

«В первые недели полномасштабной военной агрессии России против Украины под руководством Анатолия Андреевича формировался Измаильский батальон территориальной обороны и выполнялись важные задачи обороны юга Одесской области», – рассказал городской голова.

Почти два года подполковник Сергеев защищал страну в составе одесской 126-й бригады ТрО. Её воины держали фронт под Николаевом и принимали участие в деоккупации правого берега Херсонской области.

У воина остались жена и маленький ребёнок.

Одесса News сообщала о гибели на фронте одесского художника, скульптора и бутафора Михаила Мухи в феврале 2024 года на фронте при спасении раненого побратима.

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Фото: Андрей Абрамченко/Facebook

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