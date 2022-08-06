В бою погиб воин из Одесской области Вадим Хливчук, светлая ему память

На Изюмском направлении погиб житель Одесского района из Великого Дальника – разведчик-пулемётчик Хливчук Вадим Павлович – позывной «Одиссей».

Он с 2014 года принимал участие в АТО, воевал в 8-м отдельном батальоне «Аратта» Украинской добровольческой армии им. Андрея Гергерта. С первых дней полномасштабного вторжения России на нашу землю смело выполнял боевые задания: был добровольцем в Николаевской области, с 20 апреля – в Харьковской области. Одиссей отстаивал целостность нашей земли и нашу свободу в батальоне Карпатская Сечь на Изюмском направлении.

Был много раз контужен, ранен, с осколками. «Не зря он Одиссей – человек из древнегреческих мифов. Пожалуй, в каждом поколении есть люди, которые рождаются воинами», — говорят о Вадиме собратья.

Родился Вадим Хливчук 1 апреля 1975 года. Погиб во время ожесточённого боя 1 августа.

Жители Великодальницкой объединённой территориальной громады будут прощаться с Вадимом сегодня, 6 августа, в 11:00.

Как сообщала Одесса News, при выполнении боевого задания, защищая Родину, в Донецкой области 27 июля на 29-м году жизни погиб стрелок-снайпер 9-й парашютно-десантной роты 3-го парашютно-десантного батальона Андрей Мацко, уроженец села Петродолинское Великодальницкой громады Одесской области.

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