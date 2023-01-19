В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Шевченко, светлая память

Во время выполнения боевого задания в районе Бахмута Донецкой области погиб защитник Украины из города Арциз Одесской области Александр Шевченко.

Об этом сообщает в Facebook мэр Арциза Сергей Парпуланский.

5 января состоялась церемония прощания с Героем. Земляки Александра образовали живой коридор почёта на его последнем пути от Арцизской центральной больницы до центрального кладбища.

Как сообщала Одесса News, 31 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб 31-летний военнослужащий Киркелан Олег Сергеевич из села Струтинка Одесского района.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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