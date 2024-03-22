Адмирал Роб Бауэр: Готовы ли мы к конфликту с РФ? Да. Это наша главная задача

Страны – члены НАТО готовы к потенциальному прямому столкновению со страной-агрессором РФ.

Об этом в интервью АрмияInform, опубликованном 22 марта, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в НАТО начали думать о возможных угрозах со стороны РФ ещё в 2014 году, после оккупации Россией Крыма.

С 2019 года страны Альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач, рассказал Бауэр.

«Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась, – подчеркнул глава военного комитета НАТО. – Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придётся сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего».

Одесса News информировала, что, по мнению Генсека НАТО Йенса Столтенберга, ситуация в Украине критическая и «будет серьёзной исторической ошибкой позволить Путину победить»,

Президент Франции Макрон считает, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность французов: «Это наши жизненные интересы».

Президент США Джо Байден, выступая в марте 2024 года с обращением к Конгрессу США и американской нации «О состоянии дел в государстве», отметил, что «ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны», если не поддержать ВСУ.

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