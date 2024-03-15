Макрон перечислил народы Европы, которые могут стать жертвами агрессии России

Если страна-агрессор Россия победит в войне против Украины, доверие к Европейскому союзу снизится и над народами Европы нависнет военная российская угроза.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 14 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2, — пишет издание ГОРДОН.

«Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Каким будет доверие на нашей земле к властям Европейского союза, члены которого позволили бы этому случиться? Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латыши, румыны, болгары могли бы хоть на секунду остаться в мире? И я даже не говорю о Молдове, которая, конечно, сегодня не в Евросоюзе, но которая в следующую секунду окажется под угрозой», – сказал он.

Президент Франции назвал себя «ответственным лидером», который дольше всех пытался уговорить президента РФ Владимира Путина прекратить агрессию против Украины.

Макрон подчеркнул, что если ситуация ухудшится и Россия продолжит эскалацию, Франция должна быть готова действовать и принимать «решения, которые необходимы, чтобы Россия никогда не победила».

Ответственность за войну в Европе, которую ведёт Россия против Украины, несёт исключительно режим президента РФ Владимира Путина, подчеркнул Эммануэль Макрон.

«Я хочу, чтобы наши соотечественники поняли, что есть только одно лицо, ответственное за ситуацию, в которой мы находимся: это кремлёвский режим. Но на нас лежит ответственность. У нас нет оборонной промышленности, адаптированной к высокоинтенсивной территориальной войне. Но воздержаться или проголосовать против поддержки Украины – это не выбор мира, это выбор поражения», – сказал он.

Президент Франции считает, что ответственность Франции заключается в том, чтобы «быть сильными ради мира» и «поддерживать европейское единство».

На вопрос о возможной эскалации, которая втянет в конфликт Францию, Макрон ответил, что «изо всех сил надеется», что этого не случится.

«Конечно, сегодня Россия является противником. Кремлёвский режим является противником. Я всегда это говорил, мы не ведём войну с Россией и российским народом и поддерживаем Украину. Не будет прочного мира, если не будет суверенитета, возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», – заявил президент Франции.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Просто мы должны ясно дать понять: мы не должны позволить России победить. Война идёт на европейской земле. Между Страсбургом и Львовом менее 1500 км. Представляете? В этой стране идёт война», – подчеркнул Макрон.

По его словам, Париж «сделает всё необходимое» для достижения своей цели.

«Если Россия победит, как изменится жизнь французов? У нас больше не будет безопасности в Европе. Кто может подумать хоть на секунду, что президент Путин, который не уважал ни одно из этих ограничений и ни одно из своих обязательств, не остановился бы на достигнутом? На карту поставлена ​​безопасность французов. Это наши жизненные интересы», – считает Макрон.

Одесса News информировала о мнении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сказавшего, что промедление с предоставлением помощи Украине приводит к негативным последствиям на поле боя и будет серьёзной исторической ошибкой позволить Путину победить.

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