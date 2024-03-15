751 день войны: Будет больше снарядов, дронов, РЭБ

Идут 751-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, требующей от военно-промышленного комплекса всё большего количества вооружения.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями отечественного ВПК, анонсировав рост выпуска военных товаров.

«Будет ещё больше нашего оружия. Снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ», – сказал Президент.

Он также проинформировал о встрече с работниками одного из секретных военных заводов.

«Официально о таком не говорим. И сейчас, во время войны, не можем открыто показывать всё, что мы можем. После войны, конечно, будем выражать нашу благодарность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днём мы накапливаем всё больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы», – сказал Глава государства.

Между тем, за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений, информирует Генштаб ВСУ по состоянию на 6 утра 15 марта.

Военная ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл; на Лиманском направлении отбиты 16 штурмов, на Бахмутском — 5. Враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск;

: на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл; на Лиманском направлении отбиты 16 штурмов, на Бахмутском — 5. Враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск; ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 7 атак в районах Старомайорского Донецкой, западнее Вербового и Работиного Запорожской областей;

на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населённых пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг совершил 7 атак в районах Старомайорского Донецкой, западнее Вербового и Работиного Запорожской областей; ОСГВ «Одесса«: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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