В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Мельничук, светлая память

На российско-украинской войне погиб защитник из Одесской области Сергей Мельничук.

Об этом сообщает Доброславский поселковый совет.

«Семья потеряла любящего мужа и заботливого отца. Громада потеряла прекрасного человека, сознательного и активного гражданина. Украина потеряла Рыцаря, Героя, Защитника. К сожалению, мы не можем вернуть наших погибших героев их семьям. Единственное, что мы можем и должны сделать для них – это помнить и быть достойными их памяти», – отметила председатель Доброславского поссовета Людмила Прокопечко. – Пусть будут навеки прокляты российские нелюди, которые принесли горе и смерть на нашу землю».

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб 42-летний житель села Михайловка Одесской области, участник АТО Андрей Забайдулин.

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Фото: Доброславский поссовет/Facebook

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