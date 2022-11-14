Южный фронт за истекшие сутки: ВСУ колошматят по левому берегу Днепра

Вооружённые Силы Украины продолжают наступление на оккупантов, оставивших под их натиском правый берег Днепра и обустраивающих военные укрепления левобережья.

Украинская авиация нанесла удары по четырём районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Днепра, — такую информацию обнародовало сегодня ночью в Facebook Оперативное командование «Юг».

В течение боевого дня 13 ноября обстановка в зоне ответственности Оперативного командования в Южнобугском и Таврийском операционных районах была стабильно сложной, но подконтрольной Силам обороны.

«Противник продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение по нашим войскам и деоккупированным населённым пунктам вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов», — говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи.

«Пока подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 рашистов, семь единиц автобронетехники. Остальные результаты доразведываются», — отмечают в ОК «Юг».

Вблизи Мариуполя второй день подряд наблюдается прибытие сотен военных и гражданских граждан на автомобилях с российскими номерами. Их расселяют по пансионатам и базам отдыха, — сообщил в Теlegram советник городского головы Мариуполя Пётр Андрющенко.

«Второй день подряд наблюдается прибытие военных оккупантов с Херсонского направления в Мариупольский район. Вчера большие колонны на сотни машин с военными прибыли по дороге Мангуш-Урзуф. Прибывших расселяют по пансионатам и базам отдыха в с. Ялта, с. Новая Ялта, с. Юрьевка. Расселением занимается оккупационный мчс Мангуша», — рассказал Андрющенко.

По его данным, на этой дороге на каждом перекрёстке дежурят военные регулировщики «в ожидании очередных оккупантов из Херсона на расселение».

Также, отметил Андрющенко, на Мариупольском направлении стремительно растёт количество гражданских автомобилей с российскими номерами. «Владельцы/водители говорят, что они едут из Херсона. Все, военные и гражданские, рассчитываются гривной в местных магазинах», — написал советник мэра.

Как сообщала Одесса News, освобождённые от оккупантов города и сёла Херсонской и Николаевской областей возвращаются к жизни под украинской юрисдикцией.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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