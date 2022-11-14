Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре Львово Херсонской области

Вооружённые силы Украины продолжают освобождать населённые пункты Херсонской области от российских оккупантов.

Об этом 13 ноября в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.

«Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населённого пункта Львово Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов», – говорится в сообщении.

Деоккупацию села, по данным Минобороны, провела 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Львово находится в Бериславском районе на правом берегу Днепра недалеко от временно оккупированной Новой Каховки.

Как сообщала Одесса News, за последнюю неделю Вооружённые силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населённых пунктов Херсонской области.

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