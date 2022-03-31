36-й день войны: усилия врага направлены на достижение полного контроля над Донбассом

Идёт тридцать шестой день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативным данным Генерального штаба Вооружённых Сил Украины, основные усилия российского противника направлены на поддержание оккупированных границ, подготовку к возобновлению наступательных действий в отдельных районах и установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

«Российский враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок ВС РФ для наступления в Восточной оперативной зоне. Замечена переброска части войск и техники противника с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации по железной дороге», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что существует угроза применения врагом ракетного оружия на объектах оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины. Для ведения боевых действий в Украину передислоцируются дополнительные подразделения ВС РФ. При этом некоторые воинские части российского противника уже исчерпали возможности формирования резервов.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и расположении войск противника России не отмечено.

На Полесском направлении основные усилия противника направлены на вывод подразделений с территории Украины, в частности, 35, 36-й ВВС и 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, восстановление боеспособности и, вероятно, переброску на другие направления.

Для обеспечения вывода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений ВСУ и проводят дистанционное минирование района средствами, запрещёнными международным конвенциями. В связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й ВВС организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

По имеющейся информации, в ходе боёв против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (подразделение 06705, Борзя) 29-й ВВС составили более 60% военного персонала.

На Сиверском направлении российский противник действует при помощи отдельных подразделений 2-й, 41-й ВВС и 90-й танковой дивизии ЦВ. Российские оккупанты продолжают блокировать и осуществлять артиллерийские обстрелы Чернигова. Они фиксируются на оккупированных границах и перегруппируются. Российский враг использует БПЛА для проведения разведки и регулирования артиллерийского огня.

На Броварском направлении противник продолжает отводить подразделения, вероятно, в приграничные с РФ районы. Некоторые подразделения остаются на позициях и контрольно-пропускных пунктах вдоль транспортной связи и на подходах к временно оккупированным населённым пунктам.

На Слобожанском направлении российский враг продолжает осуществлять артиллерийский обстрел города Харькова.

В направлении Славянска захватчики продолжают перегруппировать войска и пополнять боеприпасы и топливо с помощью некоторых подразделений.

На Донецком направлении российский враг концентрирует свои усилия на захвате под контроль населённых пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате Мариуполя, усилил авиаудары с применением оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населённых пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная и Креминная, пытался обойти наши подразделения, но безрезультатно. Укрепляет группу на этом направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с оружием и техникой на вокзал Ровеньки.

Враг продолжает штурм города Мариуполя, сконцентрировал свои усилия на сохранении оккупированных позиций в районах населённых пунктов Новозлатополь и Любимовка.



На Таврийском направлении, возле Новой Каховки, противник развернул базу материально-технического обеспечения и активных действий не предпринимает.

На Южнобугском направлении российский противник принимает меры по восстановлению боеспособности и продолжает осуществлять инженерную поддержку. Пытается блокировать действия подразделений ВСУ артиллерийским огнём.

Как сообщала Одесса News, на военно-морской базе России в Крыму пополняются крылатыми ракетами корабли, в ближайшее время возможны удары по Одессе и другим украинским городам.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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