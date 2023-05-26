457-й день войны: ситуация на юге страны остаётся напряжённой

Обстановка в зоне ответственности Оперативного командования «Юг» продолжает оставаться напряжённой. Враг продолжает обстрелы правобережья Днепра и Днепро-Бугского лимана. Около полусотни обстрелов с расходом 240 боеприпасов совершено вражескими подразделениями в течение боевого дня.

Об этом говорится в оперативной сводке Командования.

В прошедшие сутки при обстреле прибрежных территориальных общин Херсонского и Бериславского района Херсонской облсти из тяжёлой артиллерии и миномётов, российские оккупационные войска ранили двух гражданских, разрушили и повредили не менее 5 частных домов. В один из них миномётная мина влетела не разорвавшись. Пришлось вызывать взрывотехников. К счастью, люди находились в укрытии и не пострадали, — информирует ОК «Юг».

К вечеру враг вновь коварно ударил авиацией, сбросив 2 бомбы большой мощности по Бериславу. Есть попадание в промышленную и социальную инфраструктуру, повреждено учебное заведение с общежитием, некоторые районы города обесточены.

По информации Генштаба ВСУ на 7 утра 26 мая, в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанёс авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области, совершил обстрелы населённых пунктов Зелёное Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждены 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Весёлое, Казацкое, Львово, Высунка, Белозёрка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уменьшено вражеское войско на 7 человек, 3 БТР-82А, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 беспилотника-разведчика.

В Чёрном море враждебная корабельная группировка состоит из 9 единиц, среди которых продолжает дежурство фрегат-ракетоноситель снаряжением до 8 «Калибров».

Как сообщала Одесса News, враг прошедшей ночью 26 мая вновь атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы были слышны в Днепре и Киеве.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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