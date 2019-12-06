Кабмин запретит украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам

МИД Украины намерен остановить действие международных соглашений, разрешающих гражданам Украины пересекать российскую границу по внутренним гражданским паспортам.

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

По его словам, порядок пересечения границы планируют изменить с 1 марта 2020 года.

Отмечается, что необходимость такого шага мотивируется отсутствием у паспортов должной степени защиты, не обладают системами для автоматического считывания информации, а данные в них указаны кириллицей, а не латиницей, и в итоге их нельзя достоверно сверить с базами данных правоохранительных органов Украины и Интерпола.

В результате, полагают в МИД, проезд в Россию по гражданскому паспорту может быть использован преступниками для того, чтобы уйти от уголовного преследования.

«Поэтому этот вопрос актуален как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов прежде всего граждан Украины, путешествующих в и из РФ. В свою очередь, отсрочка даты начала применения постановления до 1 марта следующего года является необходимой для проведения надлежащей информационно-разъяснительной работы и своевременного документирования загранпаспортами всех граждан Украины», — сказал Погорельцев.