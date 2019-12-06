Одесская полиция идентифицировала тело, найденное в завалах сгоревшего колледжа

Тело, которое обнаружили спасатели под завалами здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошёл пожар, принадлежит преподавателю этого учебного заведения.

Об этом сообщил глава Следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шойхет в пятницу на координационном совещании в облгосадминистрации.

«Спасатели обнаружили в 21 час в завалах здания тело женщины. По предварительному заключению судмедэкспертов, это — преподаватель колледжа 1976 года рождения», — отметил Шойхет.

По словам представителя департамента здравоохранения ОГА Ирины Малик, гибель преподавателя колледжа вызвана отравлением продуктами горения.

Ранее в соцсетях появилась информация, что погибшая женщина может быть преподавателем высшей математики и информатики колледжа Анна Бортюк — её якобы опознал муж. По словам очевидцев, Бортюк до последнего выводила учащихся из охваченного пламенем здания.

Шойхет проинформировал, что разбор завалов и поисковые работы в сгоревшем здании продолжаются.



По данным ГСЧС, с начала разборки завала вывезено 260 м куб. строительных конструкций. Всего к работам привлечено 222 человека и 36 единиц техники, из них от ГСЧС 92 человека и 16 единиц техники.

Малик также уточнила, что по состоянию на 6 декабря в медучреждениях Одессы находятся 22 потерпевших лица, из них 9 учащихся колледжа. Работника ГСЧС, получившего тяжёлые травмы во время тушения пожара, транспортировали в военный госпиталь.



Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Погибло 2 человека.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области, Одесса News, «Одесса»