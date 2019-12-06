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Восемь одесских мостов получили официальные названия

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Члены исполнительного комитета Одесского городского совета утвердили официальные названия главных мостов города.

Решение, принятое на заседании исполкома 4 декабря, фактически утвердило уже известные наименования для следующих мостов: Горбатый, Коцебу, Новиков, Тёщин, Куяльницкий (ул. Лиманная, 41), Глухой (от ул. Балковской до ул. Одария) и Пересыпский. Привычное название Строгановский было заменено по аналогии с Новиковым и Сабанеевым на Строганов.

Малиновской, Приморской и Суворовской районным администрациям поручено изготовить и разместить внешние знаки с наименованием мостов.

Официальные названия для восьми одесских мостов утвердили на общественных слушаниях при Одесской мэрии 26 сентября.

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