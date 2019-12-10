СБУ проводила обыски в Одесском горсовете

Сотрудники Службы безопасности Украины провели 9 декабря следственные действия в Одесском горсовете.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе СБУ.

«Проводилось изъятие документов в помещении мэрии в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия», — отметили в СБУ.



Отмечается, что следственные действия проводились в помещениях департаментов финансов, коммунальной собственности и архиве горсовета в рамках уголовного производства по признакам ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.