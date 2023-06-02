СБУ арестовала акции Оксаны Марченко в семи предприятиях Одесской области

По материалам Службы безопасности наложен арест на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Речь идёт о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО «Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз»., — информирует в Facebook СБУ в Одесской области.

«Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн грн. Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Чёрного моря.

Для справки. Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершённых с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время идёт расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году запрещённая ныне в Украине партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» заявила, что вводимые санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – «репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии».

Фото: СБУ

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