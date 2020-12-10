СБУ с утра проводила обыски у экс-главы Одесского облсовета Сергея Паращенко

Утром 10 декабря сотрудники правоохранительных органов начали проводить следственные действия у председателя Одесского областного совета прошлого созыва Сергея Паращенко.

Об этом сообщил сам Паращенко, уточнив, что пришли именно сотрудники Службы безопасности Украины.

«У нас обыски. СБУ убеждает любить «зелёную» команду и все их «покращення»», — написал Паращенко.

По информации одесского «Седьмого телеканала», занимаются оперативными мероприятиями представители СБУ в Одесской области.

СБУ пока не комментирует причины обыска.

Фото: Facebook/Сергей Паращенко