Кому в Одессе 11 декабря отключат свет

11 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я линия Вильямса 43: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|1-й Колхозный: 1, 1-а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|2-я линия Демченко Марии: 61-А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|2-й Магнитогорский: 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|2-й пер . М.Демченко: 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|2-й пер. Амундсена: 19
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|3-й Магнитогорский пер.: 2, 4, 6, 8
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|36-я Линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|36-я Линия на жилом массиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|37-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|52-я Линия на ж/мі: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Авиационная: 38, 38/40, 38А, 38Б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54А, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Аграрная (Таирова): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25а, 25В, 27, 29, 36, 36а, 36Б, 37, 37а, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 40, 42, 44, 46, 46Д, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Алмазная: 2, 2/Б, 2а, 2б, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 6уч1, 8, 8а, 10, 10А, 11, 12, 12/121, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24уч.28, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 43, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Амундсена: 3, 3/3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Байдарочный: 1, 4, 6, 8, 8/6, 8Б, 10, 12, 81, 82, 83, 85
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Болгарская: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Бреуса: 4, 4А, 6, 8, 9, 9а, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15Б/1, 17, 17А, 17б, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25А, 25б, 27, 27А, 29, 29а, 31, 31А, 33, 35, 35/2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Сиреневая: 31-Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Беілорусская: 24, 30
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Вавилова: 1-б.4/1, 1-б.4/2, 5, 5а, 5а1, 5Б/31, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20в, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 42/1, 44а, 44в, 50, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52г, 52-Г, 54, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 56, 56а, 56б1, 56В, 58, 58а, 60, 60а, 60а1, 60б, 60в, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Ватутина: 36
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Весенняя: 1а, 1, 2, 2А, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Вознесенский пер.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Отважных: 1/12А, 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Вирского: 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Гамалеи (Зелёная) — киев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Дача Ковалевского: 2, 15, 21, 23, 24, 25А, 28, 29-В, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Долгая: 1А, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10А, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20А, 20б, 22, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Дружный 1-я линия: 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55,56, 57
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Дружный 2-я линия: 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Дружный 3-я линия: 12, 14, 16, 18б, 18-В, 18В/1, 30, 34, 35, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Дружный, ул.Сиреневая: 33
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Эстафетная: 3, 3а, 3а1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13г
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19/1, 20а, 20б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Зелёная — мал: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 12, 12Б, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 32б, 36, 38, 40, 40а, 42, 243
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Звёздная: 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 43, 46/47
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Каспийский: 1, 3, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Косой: 1, 3
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Кристаловского: 1А, 3, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Марии Демченко: 1, 1/1, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 8-Д, 8-Ж, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3 В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152, 211г
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Марии Демченко.3-я линия: 18Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Морская ул: 5, 5/10, 5/11
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Мясоедовская ул: 29, 31, 33, 34/36, 35, 37, 38, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Лунная: 16-А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Мичурина: 7, 7/1, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Отрадная улица: 2, 4
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Офицерская: 3/2
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Пилотный пер.: 1, 2, 2/1, 3/1, 3/2, 3А, 4, 5, 5/20, 6, 6А, 7, 7/13, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Паустовского: 31, 31_1, 31_2, 31гар
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
11 дек.
|19:00
11 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Проектируемая: 1/15, 12/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Просвещения: 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49а, 49б, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Рыбацкая: 1А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20Е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 32-32а, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45А, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55-А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 3232а
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Рыбацкая балка: 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10Б, 10Д, 12, 12А, 16, 18, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Скворцова: 24, 24 А, 24 Б, 24а, 24б, 24в, 26, 26/3, 28, 28А, 30, 30А, 31, 31/2, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47А, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Степовая (Шевченко): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Студёная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Танфильева: 11
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Таирова: 19, 46, 48
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Тимченко Иосифа (Колхозная): 24А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Тимченко Иосифа: 1, 2, 2-Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Уютная улица: 2, 3, 3а, 5, 5А, 6, 7, 8, 10
Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Французский бульвар: 14, 14А, 14Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Фруктовый пер.: 1, 3, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Фруктовый пер.: 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Художника Фёдорова: 22, 22/А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42діл.8
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Чапаева (Н.Огренича): 1/1-А, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-Г, 1/1Д, 1/3-А, 6А.6Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|18:00
11 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|15:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|Щербакова: 21
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|17:00
11 дек.
|Яблоневая: 1, 1А, 3, 4, 5/7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Якорный: 1, 1А, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 16/1
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|Ямская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|пер. Вишнёвый: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|пер. Правды: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|пер. Пилотный: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
11 дек.
|20:00
11 дек.
|пер.Романтический (Вишнёвый): 30, 36
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.
|пер.С.Эйзенштейна: 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
11 дек.
|16:00
11 дек.