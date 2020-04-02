Кто в Одессе 2 апреля останется без электричества

2 апреля прекратится электроснабжение в домах на некоторых улицах Одессы.

Об этом информирует облэнерго.

Так, до 19:00 будут обесточены:

— 1-й Водопроводный переулок, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

— 2-й Водопроводный переулок, 2, 4

с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по:

— ул. Балковская, 31;

— Ланжероновская, 3, 5, 9;

— Пушкинская, 2;

— Сосюры , 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61а, 67;

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.