В Одесской области подтверждено 14 случаев коронавируса, откуда новички

По состоянию на утро 2 апреля лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19 в Одесской области. Ещё 98 человек ожидают результатов ПЦР-тестирования.

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 2 человека, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Двое заболевших — 45-летний житель Подольска Одесской области и 18-летняя жительница Южного.

Мужчина болезнь, вероятно, подхватил во Франции, откуда недавно вернулся.

Отец девушки был первым заразившимся в Южном. Инфекцию он привёз из Турции.

Как сообщала Одесса News, 1 апреля состоялся рабочий выезд мэра Одессы Геннадия Труханова в Одесскую городскую инфекционную больницу, где проходят лечение больные с диагнозом «коронавирус COVID-19».