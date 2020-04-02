В Украине уже почти 800 случаев COVID-19, 20 смертей

На 22 часа 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Минздрава «Коронавирус_инфо».

«По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием случая COVID-19», — говорится в сообщении.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, отмечают в Минздраве.



Между тем, Минздрав также сообщил, что «положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования».

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине было лабораторно подтверждено 645 случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки было зафиксировано 149 новых случаев.