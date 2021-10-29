Зеленский в Одессе призвал всех вакцинироваться

29 октября в Одессе на заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства был подробно рассмотрен вопрос противодействия распространению коронавирусной болезни.

«Мы с вами сегодня свидетели очередной мощной волны коронавируса, волны Дельта и появления новых штаммов. Каждый день – антирекорды во всём мире, и мы не исключение. Каждый день в Украине антирекорды и заболевших, и, к сожалению, умерших», – отметил Президент, по сообщению официального сайта ОПУ.

Владимир Зеленский отметил, что потери от пандемии за сутки уже приближаются к потере военных во время Второй мировой войны. Поэтому и чиновники, и бизнес, и граждане должны принимать меры, чтобы увеличить количество привитых.

«Мы понимаем, что выход один – вакцинация. Следует увеличивать процент вакцинированных людей, чтобы выйти из этого коллапса. Руководители на местах, очень вас прошу засыпать и просыпаться с этой темой», – призвал Глава государства.

Президент напомнил, что на прошедшем заседании Совета национальной безопасности и обороны была поставлена ​​задача увеличить количество прививок против коронавируса до 300 тысяч в сутки. И на сегодняшний день в Украине уже делают около 290 тысяч прививок, но нужно ещё активнее наращивать темпы вакцинации.

В этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил СМИ, в том числе центральные, которые присоединились к кампании по донесению до людей информации о важности и безопасности вакцинации.

«Я очень прошу, чтобы мы все исключили соцсети по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться – на сегодняшний день это не «страшилки», это единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись этих «страшилок» в СМИ и соцсетях, а боялись этого вируса», – сказал Глава государства и добавил, что сейчас во всём цивилизованном мире отношение человека к вакцинации становится почти показателем его грамотности и осведомлённости.

По информации на Конгрессе министра здравоохранения Виктора Ляшко, 16 областей Украины перешли на «красный» уровень эпидемической опасности. В системе здравоохранения развёрнуто 70 тыс. коек для больных коронавирусом, из них более 48 тыс. заняты, отметил он.

Виктор Ляшко также напомнил, что в пять-шесть раз возросло потребление кислорода инфицированными.

«Сегодня среди госпитализированных 80% пациентов – кислородонезависимые. Потребление кислорода выросло в разы. В октябре два завода остановились на регламентные работы, чтобы возобновиться и продолжить работу с большей мощностью. Один завод уже возобновил работу в пятницу, другой – с понедельника», – сообщил министр.

По словам чиновников, согласно прогнозам, через неделю ожидается выход на плато заболеваемости.

Президент поблагодарил медиков, без которых Украина не смогла бы справиться с пандемией коронавируса. Глава государства также призвал правительство не допускать задержек с выплатой заработной платы и доплат врачам и другому медперсоналу.

«Со следующего года наши медработники будут получать минимум тринадцать с половиной тысяч, а врачи – минимум двадцать тысяч гривен… Но прошу обратить внимание на то, чтобы всё же никаких задержек с нашей стороны… Я понимаю, что они небольшие, не по всей территории Украины, однако не может быть задержек по заработным платам наших врачей», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября начал рабочую поездку в Одесскую область. Он ознакомится с объектами, построенными и реконструированными в Одесской области в рамках Национальной программы «Большое строительство».

Фото: ОПУ

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