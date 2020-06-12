Зеленский не уберёг супругу от коронавируса

Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом информирует 12 июня Офис Президента в Telegram.

«Жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Отмечается, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендаций Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

«Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в ОП.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкий ему выписали штраф.