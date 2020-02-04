В Японии огромный лайнер отправили на карантин, в Одессе тоже озабочены вирусом

В Японии круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,5 тыс. человек, поместили на карантин в порту Йокогамы из-за коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Примерно 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа Diamond Princes должны будут оставаться на судне минимум до вечера 4 февраля, пока сотрудники карантинной службы Министерства здравоохранения Японии будут проводить тест нескольким пассажирам, которые заболели», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в связи с распространением коронавируса члены Международной ассоциации круизных линий не будут пускать на борт своих лайнеров людей, которые вернулись из Китая или путешествовали через эту страну в течение последних двух недель.

В Международной ассоциации, представляющей интересы 50 круизных линий, также заявили о прекращении всех перемещений их экипажей с материкового Китая.

Так, в Norwegian Cruise Line ввели обязательные проверки температуры для всех пассажиров, независимо от происхождения и места назначения. Путешественникам, температура у которых будет повышаться более 38° C, запрещается садиться на борт лайнера.

А MSC Cruises вообще отменили остановки в Шанхае, заменив их на остановки во Вьетнаме и Сингапуре.

В морских портах Украины ввели усиленные противоэпидемические меры с целью недопущения завоза через государственную границу и распространения на территории Украины коронавируса 2019-nCoV, сообщает АМПУ.

В одесских портах введён специальный Порядок действий при контакте с экипажами и пассажирами судов, осуществляющих международное судоходство, которым предусмотрено, что представители порта должны посещать все суда с одноразовыми масками, перчатками и бахилами, а по окончании работы оставить средства индивидуальной защиты на судне в ёмкостях с опасными отходами; снятие с судов заграничного плавания бытового мусора на специализированный транспорт осуществляется только после его предварительной дезинфекционной обработки; в случае, если на судне присутствовали представители Китая или судно перед этим заходило в порты вблизи Китая, врач санитарно-эпидемиологической станции поднимается первым; если на судне есть больные, оно ставится на рейд. После этого агент отправляет на борт судна катер с врачом. После медицинского осмотра принимается решение о захода судна в порт и/или его постановки на определённую карантинную стоянку и временного места изоляции выявленных больных.

В Одесском порту принят План противоэпидемических мероприятий в случае распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщала Одесса News, по данным Минздрава, в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтверждённого случая коронавируса нового типа.