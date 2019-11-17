Японские учёные обнаружили новые знаки на плато Наска в Перу

Технология искусственного интеллекта помогла учёным из Японии обнаружить почти 150 новых геоглифов на плато Наска в Перу.

Об этом сообщает NHK.

«Группа японских учёных, которая проводит исследования на плато Наска в Перу, обнаружила 143 новых геоглифа. Об этом объявила группа учёных из университета Ямагата во главе с профессором Масато Сакаи», — говорится в сообщении.

Отмечается, найденные геоглифы (нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры) представляют собой изображения людей, птиц, животных, в частности, котов.

Учёные сообщили, что для анализа полученных данных они использовали технологию искусственного интеллекта, разработанную одной из компаний, работающих в сфере информационных технологий.