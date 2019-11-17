Передача захваченных Россией катеров пока ещё не произошла

Возвращение Россией захваченных в ноябре 2018-го двух украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» произойдет в ближайшие дни.

Об этом в Facebook сообщил военный эксперт, журналист Юрий Бутусов.

«Возвращение Россией захваченных в ноябре 2018-го двух украинских катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» произойдёт не сегодня. Передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма в ближайшие дни. На данный момент захваченные катера из Керчи ещё не вышли. Украинские буксиры «Титан», Гайдамака» и поисково-спасательное судно «Сапфир» прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи», — написал Бутусов.

Также он добавил, «неизвестно, верёет ли противник американские радиостанции «Харрис», которыми были оборудованы катера — это самая секретная часть оборудования». Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию.

По мнению Бутусова, возврат катеров для Путина — вынужденный шаг. После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение, отмечает эксперт.

Он напомнил, что «Президент Порошенко в своё время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах».

По мнению Бутусова, «возвращение захваченных катеров можно рассматривать как шаг навстречу Украины по отношению к РФ. Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в нормандском формате. Прежде всего Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен».

Как сообщала Одесса News, ранее предполагалось, что Россия в ночь на 17 ноября вернёт Украине малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. По информации СМИ передача кораблей должна была состояться в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.