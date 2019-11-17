За захваченными Россией судами вышли украинские буксиры

16 ноября из Южного, Черноморска и Одессы вышли специальные суда с целью отбуксировать захваченные Россией в ноябре прошлого года украинские корабли.

Об этом сообщает Думская.

«Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сегодня ночью вернут украинской стороне. Из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи». — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча произойдёт в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

4 ноября МИД Украины направило России ноту с просьбой сообщить, где и когда украинские военные могут забрать захваченные в Керченском проливе корабли.