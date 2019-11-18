В России заявили, что вернут Украине захваченные корабли 18 ноября

Захваченные Россией в ноябре 2018 года три украинских корабля передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договорённостями.

Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ в Крыму сообщает «Интерфакс».

Как отметили в управлении, три украинских судна — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.



В ведомстве не уточнили подробностей, касающихся процедуры передачи.

Накануне, 16 ноября, помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил о завершающем этапе возвращения в Украину трёх кораблей. 17 ноября, по данным СМИ, в сопровождении российской береговой охраны корабли вывели из акватории «Генмола» в Керчи.



Два украинских катера и буксир после передачи их Россией будут идти до Одессы не менее 43 часов.

Примерный расчёт времени операции обнародовали мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований», редакция BlackSeaNews и «Майдана иностранных дел» в Facebook.

«Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и «Майдана иностранных дел» сообщают о примерном расчете времени операции по возвращению украинских катеров в Одессу. Буксиры вышли из Одессы (за захваченными украинскими кораблями — ред.) ориентировочно в 6-00 вчера, 16.11.19. То есть шли к месту, где сейчас, 1,5 суток, обратно будут идти не менее, идут 6 узлов, то есть 6*1,852=11 км/час. В один конец 260-270 миль, если встретятся где-то на траверзе Судака, некоторое время займёт процедура, то есть после передачи будут идти не менее 260:6 = 43 часа. Если всё пойдёт нормально и погода сохранится тихая», — говорится в сообщении.

На карте украинские буксиры обведены красным кружочком, ориентировочное местонахождение кораблей РФ с захваченными катерами — синим.

Передача пройдёт в нейтральных водах.

Как сообщала Одесса News, ранее предполагалось, что Россия в ночь на 17 ноября вернёт Украине малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.