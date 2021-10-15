Повреждённую «Балту» отбуксировали в Одессу, жертв среди экипажа нет

Корабль ВМС ВС Украины U-811 «Балта, потерпевший бедствие во время выполнения задач по назначению, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

«Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля, ведь военные моряки должны быть готовы к любым внештатным ситуациям в море и умело реагировать на них», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что важным фактором, который позволил удержать корабль на плаву — это недавно проведённый ремонт, который был реализован на нём впервые за последние тридцать лет.

Особого внимания заслуживают и профессиональные действия морской авиации, осуществлявшей транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава.

В ВМС подчёркивают, что корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины.

Командование Военно-Морских Сил ВС Украины выразило слова благодарности руководству и личному составу казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры Украины, а также Государственной пограничной службе Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям за оказанную помощь.

«Думская» опубликовала видео, которое проливает свет на случившееся с судном. По всей вероятности, оно совершило навал правой раковиной (так называют борт в районе кормы) на бетонное гидротехническое сооружение и повредило надводную и подводную части.



По данным издания, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по части 3 ст.425 УК Украины — «недобросовестное отношение к военной службе, причинившее тяжкие последствия и совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения».

«Балта» занималась снабжением подразделения ВМС Украины, которое дислоцируется на Змеином.

Как сообщала Одесса News, 13 октября из-за резкого ухудшения погодных условий в акватории Чёрного моря возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно размагничивания U-811 «Балта» национального флота. Было принято решение о постановке судна на якорь.

Военно-морские силы развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения. Было налажено взаимодействие с предприятием «Морская поисково-спасательная служба» Мининфраструктуры, пограничниками и ГСЧС. К операции были привлечены 8 кораблей и катеров, 4 единицы воздушных судов.

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