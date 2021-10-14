У острова Змеиный терпит бедствие судно U-811 «Балта»

В Чёрном море около острова Змеиный (входит в состав Килийского района Одесской области) терпит бедствие корабль Военно-морского флота Украины «Балта».

Судно получило повреждения, когда пыталось пришвартоваться к причалу Змеиного. По информации народного депутата, генерал-лейтенант Михаила Забродского, чрезвычайная ситуация произошла около 14:00. Судно размагничивания U-811 «Балта» не на ходу и уже затоплено два отсека в кормовой части.

«Балта» является небольшим по главным размерами судно: длина менее 70 метров, полное водоизмещение — 2086 тонн. Главной задачей «Балты» по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения», — написал нардеп.

Как сообщают в ВМС, «после оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть».

Развёрнут пункт управления поисково-спасательной операцией. Привлечены восемь кораблей и катеров, четыре единицы воздушных судов, налажено взаимодействие с Морской поисково-спасательной службой Министерства инфраструктуры, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Сообщается, что аварийную ситуацию удалось стабилизировать, жизни личного состава ничего не угрожает, также нет угрозы утраты судна.

«Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации», — отмечают в ВМС.

В районе острова сейчас шторм, который сильно осложняет борьбу за живучесть и спасательную операцию.

«Балта» была построена в польском Гданьске, принята в состав ВМФ 26 ноября 1987 года, войдя в состав 230-го дивизиона МРСО Черноморского флота. Судно базировалось в Севастополе как «СР-568». Летом 1997 года получило имя «Балта» и бортовой U811. В марте 2014 года захвачено Россией, но 15 апреля было возвращено.

Как сообщала Одесса News, 13 октября у северного побережья Болгарии в Чёрном море турецкое судно «Vera Su», севшее на мель, затонуло. На борту корабля находилось 3 тысячи тонн карбамида, которым судно загрузилось в терминале Одесского припортового завода ( порт Южный) в Варну.

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