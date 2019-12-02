Одесских курсантов пустили на французский корвет

Курсанты Института Военно-Морских Сил НУ «ОМА» посетили корабль ВМС Французской Республики «Commandant Birot».

Об этом сообщается на сайте вуза в Facebook.

Отмечается, что стало традицией для воспитанников института ознакомление со всеми иностранными военными кораблями, которые прибывают с визитами в порт Одессы.

Не стал исключением на этот раз и визит французского корвета.

«Курсанты лично познакомились и вдоволь пообщались с экипажем корабля, увидели вооружение, навигационный мостик и узнали об особенностях несения военной службы личного состава корабля», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, с 28 ноября с дружественным визитом в Одессе находится лёгкий корвет Commandant Birot, который примет участие в морских тренировках типа PASSEX вместе с ракетным катером ВМС ВС Украины «Прилуки». На борту корвета Посол Франции в Украине Этьен де Понсен наградил национальным орденом Французской Республики «За заслуги» командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко.

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