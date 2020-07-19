Во Франции горел Нантский собор Святых Петра и Павла, возможен поджог

18 июля во Франции, в Нанте произошёл масштабный пожар в готическом соборе XV века Святых Петра и Павла.

Пожар тушили более 100 пожарных.

Причина пожара пока неизвестна, однако, следователи рассматривают версию с поджогом.

Об этом заявила мэр города Джоанна Роллан, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«В субботу началось расследование пожара, который вспыхнул в соборе в западном французском городе Нант, он рассматривается как поджог», — говорится в сообщении.

Начальник пожарной охраны Лоран Ферли заявил, что пожар не такой большой, как тот, что произошёл в соборе Нотр-Дам в апреле 2019 года, и ущерб, соответственно, не такой серьёзный.

Как сообщала Одесса News, тогда в результате пожара значительно пострадал собор Парижской Богоматери. Огнём были уничтожены главный шпиль и две трети деревянной крыши собора. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища собора.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что государство примет участие в реконструкции готического собора в Нанте, сообщает BFMTV.

«Премьер-министр Жан Кастекс прибыл в Нант через несколько часов после пожара в соборе. В сопровождении министра культуры Розлин Башло и министра внутренних дел Жеральда Дарманена он высоко оценил работу аварийных служб», — говорится в сообщении.

Кастекс отметил самоотверженность и очень высокий профессионализм пожарных, «которые были мобилизованы с самого начала катастрофы и справились с ней с замечательной эффективностью».