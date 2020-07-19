Возле Нигерии пираты похитили с танкера 6 украинских моряков

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Первоначальные сообщения свидетельствуют о том, что к судну подошли 8 вооружённых человек, попали на борт, похитили 15 членов экипажа, скрывшись на скоростных катерах.

Отмечается, что нападение произошло в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

Корабль, принадлежащий компании Curacao Trader Shipping, способен перевозить как нефть, так и химические вещества.

По уточнённой информации пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан.

«Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — отметили в МИД. Кстати. Международное морское бюро Международной торговой палаты (IMB) в своём ежегодном отчёте о пиратстве за 2019 год подчеркнуло «тревожный рост числа похищений экипажей в Гвинейском заливе». Согласно отчету IMB, число похищенных членов экипажа в Гвинейском заливе увеличилось более чем на 50 процентов до 121 моряка в 2019 году. Общее число похищенных людей при морских инцидентах в Западной Африке уже достигло 74 в 2020 году. Эти инциденты составляют более 90% глобальных похищений людей, зарегистрированных на море.

Как сообщала Одесса News, 22 марта 2020 года в Гвинейском заливе пираты захватили 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Лишь в мае всех моряков удалось освободить из плена.