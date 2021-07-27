В Египте на судне компании Blumenthal умер моряк из Одессы

На борту одного из судов компании Blumenthal в территориальных водах Египта скончался 65-летний моряк из Одессы.

Как сообщает USM со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина, инцидент произошёл в конце прошлой недели.

По словам юриста, на теле погибшего не обнаружили следов насилия. Предварительная причина смерти — естественная.

Одеcса News сообщала, что в израильском порту Ашдод на судне сорвался с высоты украинский моряк, получив тяжёлые травмы.

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